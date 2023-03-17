鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至12.65元，預估目標價為133元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.94元下修至12.65元，其中最高估值15.1元，最低估值8.22元，預估目標價為133元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.1
|18.72
|23.62
|最低值
|8.22
|12.96
|16.13
|平均值
|12.84
|15.13
|19.88
|中位數
|12.65
|14.83
|19.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|191,123,000
|213,384,174
|246,450,070
|最低值
|161,696,000
|181,574,764
|192,090,841
|平均值
|172,206,861.51
|194,543,108.86
|219,270,455.5
|中位數
|171,451,914.54
|190,513,979.27
|219,270,455.5
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.02
|10.21
|8.9
|9.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|171,356,495
|155,022,197
|131,278,537
|120,067,508
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/4958/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。