【選股策略】2022年第四季財報出爐囉！ 10檔股價沒漲的「低本益比營收成長股」報你知！

一、盤勢焦點 – 清明連假前，主力資金輪動！

過去一週，台股先上後下，創高後出現連假前的賣壓。隨著聯準會跟台灣央行分別升息 1 碼、半碼，市場對於升息到頂的預期是越來越強烈。台幣今天在 30.4 震盪，和人民幣一起轉貶。

台股收盤上漲 0.43% 收在 15769，櫃買收盤下跌 0.3% 收在 210.3，上方皆只剩 5 日均線，短線仍屬多頭。

FOMC 後期貨部分雖有調節但仍屬偏多，連假前賣壓湧現，高價股出現明顯拉回。隨著財報陸續公布完畢，主力資金陸續轉進低基期個股，投資人宜檢視持股基本面。

二、財報公布，低估值出列 – 低本益比營收成長股

隨著上市櫃公司財報陸續公告完畢，今天要來和大家分享「位階」較低的低估值個股。

今年以來加權指數和櫃買指數分別上漲 11.5%、16.6%，但很多股票卻出現了翻倍的行情。

台股有個慣性：當時間接近財報公布期的時候，漲多的作夢行情股就容易出現拉回，這時候就會看到媒體說這叫「夢醒時分」。

那如果全市場的資金從作夢股和高價股出來後，會往哪裡去呢？

除了做空和空手之外，「位階低」的低估值股就成了資金的避風港。

低估值的股票常常被詬病：就是因為他在衰退，或是未來產業發展即將見頂，所以估值才會這麼低！

上面這句話背後的邏輯來自於：市場是有效率的！ 如果真的被低估怎麼會只有你知道！但大家回頭去想：一檔區間盤整、均線糾結幾年的股票，突然從某一日起開始連續漲停板。

請問開始噴出漲停一日的前幾天，跟噴出漲停的這天，短短一天內這家公司的市值出現這麼大的變化嗎？ 市場真的有效率嗎？

如果你的答案是否定的，那就證明了找尋被低估的股票是可行的方式，目前被低估未必未來持續會被低估。

那要怎麼從低估值的股票裡尋找未來較有機會的股票呢？其實可以透過「低估值」搭配「業績成長」來挑選股票！這邊的「成長」可以透過營收、本業獲利、淨利、ROE 等方式來篩選。

想知道可以怎麼篩選嗎？往下繼續看吧~

三、低本益比營收成長股

依據上面的邏輯篩選出來的個股有 9 檔，分別是 (8420-TW) 明揚、(4536-TW)拓凱、(1605-TW)華新、(9802-TW)鈺齊 - KY、(9945-TW)潤泰新、(4958-TW)臻鼎 - KY、(3432-TW)台端、(8938-TW)明安、(3413-TW)京鼎。

(推薦延伸閱讀：10 檔股價沒漲的「低本益比營收成長股」報你知！)

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