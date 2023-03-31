鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至42.56元，預估目標價為529元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2023年EPS預估：中位數由42.56元上修至42.56元，其中最高估值49.8元，最低估值34.3元，預估目標價為529元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 49.8 56.17 62.17
最低值 34.3 37.37 62.17
平均值 42.72 45.82 62.17
中位數 42.56 44.87 62.17

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 79,512,170 94,522,630 95,864,730
最低值 68,470,000 71,150,000 95,864,730
平均值 72,211,060 79,465,730 95,864,730
中位數 71,746,000 78,369,000 95,864,730

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 35.31 27.27 30.11 31.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		 70,286,871 61,130,592 55,358,788 58,094,331

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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