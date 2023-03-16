鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至42.56元，預估目標價為529元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2023年EPS預估：中位數由43.15元下修至42.56元，其中最高估值49.8元，最低估值34.3元，預估目標價為529元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|49.8
|56.17
|62.17
|最低值
|34.3
|37.37
|62.17
|平均值
|42.69
|45.82
|62.17
|中位數
|42.56
|44.87
|62.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|79,512,168
|94,522,630
|95,864,725
|最低值
|68,470,000
|71,150,000
|95,864,725
|平均值
|72,046,525.89
|79,465,733.71
|95,864,725
|中位數
|71,395,774.98
|78,369,000
|95,864,725
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|35.31
|27.27
|30.11
|31.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,286,871
|61,130,592
|55,358,788
|58,094,331
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6488/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。