〈陸港盤後〉中國3月製造業景氣仍維持擴張 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周五（31 日）收盤齊揚，滬指漲 0.36%，利多是中國 3 月製造業景氣仍維持擴張，且知情人士透露，阿里巴巴旗下物流公司菜鳥已經開始為首次公開發行（IPO）做準備。

滬指周五收盤漲 0.36% 報 3,272.86 點，深成指漲 0.64% 報 11,726.4 點，創業板指漲 0.69% 報 2,399.5 點，兩市成交額合計人民幣 9,533 億元，「北向資金」淨買入 16.74 億元。

媒體、保險、農業、零售、醫藥、食品飲料等類股走高，汽車、有色、化工、鋼鐵、地產等族群同步上揚，酒店餐飲、煤炭、券商、銀行等類股則走低。

香港恒生指數周五收盤漲 0.45%，恒生科技指數漲 0.78%。

中國國家統計局周五公布的數據顯示，3 月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至 51.9，非製造業 PMI 升至 58.2，優於預期，且三大指數連續第三個月處於擴張區間，顯示經濟穩步回升。

上海保銀資產管理公司首席經濟學家張智威說：「PMI 顯示中國經濟復甦步入正軌，隨著服務業新訂單指數繼續上升，未來幾個月這股強勁動能可能會持續下去。」

中國國務院總理李強周四也在博鰲亞洲論壇上表示，國內經濟加速復甦，3 月經濟成長動能可能比前兩個月更強，理由是消費、投資及信心增強。 他並說，中國將繼續保持穩定、擴大內需、開放經濟、維護金融業。

此外，據《彭博》報導，消息人士說，菜鳥已經開始為赴香港掛牌上市做準備，中金公司、花旗等銀行業者正在與菜鳥合作，為 IPO 做準備。其中一名不願具名知情人士表示，菜鳥的目標是最快年底上市，目前菜鳥的估值超過 200 億美元。

消息人士透露，菜鳥尚未敲定 IPO 的 規模，市場情況可能也會影響上市日期。對此菜鳥則在周四表示，目前沒有明確 IPO 規劃和時間表。

阿里巴巴財務長徐宏周四在視訊會議上回應哪個業務會先獨立上市時說：「未來所有具備條件的業務集團和公司，當他們都有獨立融資和上市的主體後，我們會準備好一個上一個。在他們上市後，會進一步評估他們對整個阿里集團的重要性，來決定是不是保持控制，還是可以放棄控制。」

菜鳥官網顯示，該公司承諾中國境內包裹能在 24 小時內送達，海外包裹能在 72 小時內送達。截至去年年底，菜鳥直接經營 15 座海外撿貨中心，並與全球 500 多家物流公司合作。