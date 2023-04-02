日本OLED面板廠JOLED聲請破產保護 中國TCL科技踩雷

日本面板大廠 JOLED 上月底聲請破產保護，中國面板巨頭 TCL 科技 (000100-CN) 踩雷，旗下華星光電曾在 2020 年投資 JOLED 人民幣 20 億元。

JOLED 在 3 月 27 日表示，已經向東京地方法院聲請破產保護，目前總負債為 337 億日元（2.57 億美元）。JOLED 是 2015 年 Panasonic 與 Sony 的 OLED 研發部門合併所成立的公司。

令人感到唏噓的是，目前面板行業已經顯現底部信號，市場價格已出現反轉。業界普遍預料，在 2023 年經濟復甦帶動下，面板行業需求有望持續回升，這意味 JOLED 無疑倒在「黎明前」。

JOLED 聲請破產保護，引發投資人再度關注華星光電對 JOLED 的投資。華星光電在 2020 年 6 月宣布，與 JOLED 簽訂投資協議，投資 JOLED 300 億日元（人民幣 20 億元），雙方將在印刷 OLED 領域展開深度技術合作。



對此 TCL 科技在 3 月 31 日表示，透過與 JOLED 的合作進一步確認印刷 OLED 技術方向的可行性，在技術突破、研發人員能力等方面進步顯著，形成完整技術體系和專利矩陣。TCL 科技並說，在客戶積累方面也獲得成效，送樣獲得一線品牌客戶較高評價。



儘管如此，TCL 科技也為此計提減值準備。其年報顯示，截至 2022 年 12 月 31 日，該公司對 JOLED 計提減值準備人民幣 3.19 億元。

從 TCL 科技自身來看，2022 年業績並不理想。年報顯示，TCL 科技 2022 年全年營業收入為人民幣 1,665.53 億元，成長 1.77%；歸母淨利潤為 2.61 億元，減少 97.4%；扣非歸母淨利潤更虧損 26.98 億元，降幅達到 128.57%。

此外，據《中國基金報》報導，市場普遍認為，JOLED 倒下後，中國廠商有望補位。「JOLED 由於自身的經營原因聲請清算一事，對國內印刷顯示產業發展利大於弊」。一位業界人士說。



該人士表示，JOLED 在投資、市場定位、工藝路線等方面存在諸多問題。如今 JOLED 退出，中國廠商有希望。他表示，中企在印刷 OLED 面板領域的起步並不晚。

京東方 (000725-CN) 在 2012 年就曾推出 17 吋印刷 OLED 面板，華星光電也在 2014 年與天馬微電子等中國面板企業共同成立廣東聚華印刷顯示技術公司，深度參與開發印刷 OLED 面板，隨後又入股 JOLED。