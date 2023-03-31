〈貴金屬盤後〉等待Fed偏好通膨指標公布 黃金期貨漲至近2000美元

黃金期貨周四 (30 日) 攀升至逾一年高點，主因是投資人仍預期利率將下滑，導致美元和美債殖利率下滑並助長金價，而周五將公布的聯準會 (Fed) 偏好通膨指標是焦點。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 13.20 美元或 0.7%，報每盎司 1997.70 美元，是該期貨自上周五以來最高點。若和所有交易最活絡黃金期貨相比，則創 2022 年 3 月 10 日以來最高收盤價。

美元和美債殖利率雙雙下滑，提高美元吸引力。由於黃金以美元計價，美元走軟代表海外買家買進成本變低，而且黃金本身不孳息，殖利率下滑意味著持有黃金的機會成本變低。

ICE 美元指數周四下跌 0.4% 至 102.20，10 年期美債殖利率也下滑。

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 說：「黃金大部分漲勢仍然是空頭回補買盤帶動的，最主要驅動力，來自市場持續押注美國利率即將觸頂。」

美國周四公布第 4 季國內生產毛額 (GDP) 成長率終值，遭下修至 2.6%。同日公布的上周初領失業救濟金人數，則攀升到 19.8 萬人，為三周以來的高點。

美國周五另將公布核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，也就是 Fed 偏好的通膨數據。

黃金走勢最近呈現盤整，分析師認為這反映投資人正在等待更多經濟數據，尋找貨幣政策未來軌跡。根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，市場押注 Fed 5 月不升息的機率約 50%。

Melek 說：「若核心 PCE 低於預期，代表 Fed 進一步緊縮的必要性降低。」

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 周四說，看起來今年可能只會再升息一次，而里奇蒙聯準銀總裁巴金 (Thomas Barkin) 則說，通膨依然過高，可能要更長時間才會下降。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 認為，美元從去年 9 月底開始走軟，最近的反彈比較像是死貓跳而非重啟長期上升趨勢。利率一直停滯不前，而通膨一直無法快速下降，更增加黃金作為通膨避險工具的買盤。

再從黃金的技術面來看，10 年模式即將走到重大突破期。Koos 預測，若黃金能站往 1860 美元並從最近高點持續上攻，就會有爆發性表驗，這需要同時觀察黃金供需、買盤和賣壓之間的變動。

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