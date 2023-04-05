鴻海代工自駕純電農用曳引車 首批出廠交付客戶

鴻海 (2317-TW) 今(5)日宣佈，替 Monarch Tractor 生產的自駕智能純電農用曳引車 Monarch MK-V，首批五輛已自美國俄亥俄州工廠正式出貨交付客戶，鴻海表示，將逐步朝向全速生產階段邁進。

Monarch Tractor 共同創辦人暨執行長 Praveen Penmetsa 表示，希望迅速擴大 MK-V 的生產規模，而鴻海在製造領域中，作為世界上最具影響力的電動和自駕技術領導者，就是理想的合作夥伴。

這也是自 2022 年八月，鴻海與 Zimeno 公司簽訂生產合作協議，在俄州廠區生產 Monarch 的下世代農用設備以及電池包後，第一批正式交貨。

Monarch Tractor 於 2020 年正式對外推出 MK-V，整合了電氣化、自動化和數據分析，可幫助農民減少碳足跡、提升田間安全，提高農場的獲利能力和永續性。

據了解，每輛 MK-V 都具有防碰撞、人體檢測和主動停機 (Power Take-Off, PTO) 保護功能。如果曳引機偵測到距離 6 英尺以內有人，就會主動停止移動，如果系統監測到 1 英尺以內有人，將啟動 PTO 自動停機機制，有助避免發生傷害事件。