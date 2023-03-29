〈財委會質詢〉景氣連亮4顆藍燈 財長看好Q2景氣好轉下半年更好

國發會景氣燈號連亮 4 顆藍燈，對於未來景氣展望，財政部長莊翠雲今 (29) 日表示，台灣景氣可望在第 2 季好轉，預期今 (2023) 年下半年景氣會更好。

立法院財委會今天審查證交稅條例部分條文，國民黨立委林德福質詢時問，台灣景氣是否有復甦的可能？何時會開始反彈？莊翠雲對於景氣看法做上述回應。

對此，莊翠雲答詢時指出，目前全球貿易動能趨緩，加上終端需求疲弱，導致我出口表現有壓，今年 2 月出口值年減幅約 19.2%；而根據主計總處最新公布，全年經濟成長率約 2.12%，其中第 1 季下降 1.2%，但預期到第 2 季可望恢復正常，預估今年下半年景氣會更好。

提到對股市的看法，莊翠雲則認為，台股屬於淺碟型市場，與國際股市連動性高，國安基金從去 (2022) 年 7 月進場後目前仍持續在場內，強調國安基金會繼續緊盯股市與資金變動，目前市場仍有許多不確定性，還需要密切觀察。

在稅收這部分，林德福關注，今年可以全民普發現金，主要是因為去年稅收超徵，今年是否還有超徵的可能？如果持續超徵是否還會繼續普發現金？

莊翠雲答詢時說，今年前 2 月總稅收仍比去年同期減少 76 億元，但由於目前只統計到今年前 2 個月，因此全年稅收是否會超過實際預算數還需要再觀察；但她也補充，財政部每年在稅收預算編列這部分，每年都會盡量的準確預估，但實際稅收也會受外在經濟變動因素而有所影響。

林德福追問，如果今年總稅收繼續超徵，是否還會再規劃普發現金？對此，莊翠雲則說，如果今年稅收超過預算數，理應先還債或減少舉債，讓國家債務下降並累積稅計賸餘，言下之意，再度普發現金機率不高。



