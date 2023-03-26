2月景氣燈號、生技法說周、半導體產業論壇 本周大事預告

國發會即將在明日公布 2 月景氣燈號，恐持續亮出藍燈，呈現景氣低迷的狀況，生技業者邦特、大樹與保瑞等都將在本周召開法說會，釋出今年展望、市況等看法，半導體產業本周也舉行多場論壇，包括台灣 IC 設計、電子設備產業白皮書發表會、2023 TSIA 會員大會暨專題研討會等，以下為本周大事預告：

景氣持續低迷 2 月燈號恐連四藍

國發會即將在明 (26) 日公布 2 月景氣燈號結果，由於全球經濟仍相對低迷，我國出口、外銷數據也呈現衰退，預估 2 月恐再亮出代表「景氣低迷」的藍燈，呈現連四藍，整體對策信號綜合分數也有可能再掉分。

生技族群開法說 聚焦各家展望

台灣生技產業近來獲市場肯定，本周也有多家生技股舉辦法說會，包括生技股王保瑞、大樹、邦特、東洋、中化生以及合一，除公布去年第四季財報外，也將釋出最新展望，以及各類藥品銷售情況。

半導體產業論壇接棒登場 業者談話受囑

半導體產業本周舉行多場論壇，包括台灣 IC 設計、電子設備產業白皮書發表會，以及 2023 TSIA 會員大會暨專題研討會等，會中將討論台廠在全球供應鏈的位置，以及如何結合台灣眾業者智慧、進一步與全球競爭，相關業者如聯發科、聯詠、瑞昱等對談受囑。