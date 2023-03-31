搶普發現金消費商機 公股銀推加碼回饋搶客

普發現金即將在 4 月 6 日起陸續撥款入帳，銀行優惠也陸續出籠，包括兆豐、一銀、華銀、台企銀等分別祭出信用卡促刷回饋，搭普發現金的消費順風車，衝刺簽帳金額與動卡率。

兆豐銀行推出「政府發現金 兆豐狂送 6000 刷卡金」轉轉樂活動，規劃送出超過上萬個刷卡金獎項，讓卡友有機會最高再賺 6000 元刷卡金，只要 4 月 7 日前持有兆豐信用卡或 VISA 金融卡，並綁定兆豐銀 LINE 個人化服務就能參加，最高可抽中 6000 元，其次還有 666 元、66 元及 6 元等上萬個獎項，但要注意的是，抽中的金額必須在活動期間累積新增一般消費，才可獲得中獎的刷卡金。

第一銀行推出「五 Go 好康」放大術，助攻卡友把 6000 元變大，如果透過線上申辦指定信用卡，新戶最高再享 750 元首刷禮；此外，換購家電更能再拿最高 1.1 萬元優惠，讓您手上現金價值翻倍。

以旅遊來說，一銀卡友持卡到雄獅旅遊、可樂旅遊等大型旅行社，以及中華航空、長榮航空等精選航空公司消費分期滿額最高賺 3500 元回饋，外幣交易登錄「月刷月有利」活動最高再享 6000 元回饋。

另外，一銀也與全國電子及燦坤 3C 合作舉辦年中加碼禮，活動期間分期滿額最高享 6000 元回饋，搭配政府節能補助，最高可享 1.1 萬元優惠。

華南銀行表示，不論是「登記入帳」至華南銀行帳戶，或至「華南銀行 ATM 領取」現金，都有機會抽中 iPhone14、Airpods Pro 及 100 元便利商店禮券，預計將抽出 2025 名幸運兒。

透過華銀 ATM 領取普發 6000 元現金後，並到華銀新開立存款帳戶，並開通行動銀行也可獲得 100 元便利商店禮券；使用華銀支付 (台灣 pay) 金融卡帳戶或信用卡任一消費滿 6000 元以上，可加碼再抽 100 元便利商店禮券。

台企銀除了備妥 417 台 ATM 供民眾提領外，即日起到今年 6 月 30 日前完成 Hokii 新台幣及外幣數位存款帳戶開立，並實際入帳至本人 Hokii 數位存款帳戶，免預先登錄、免搶登記序號，都能參加抽獎活動。

台企銀最大獎可獲得現金 18888 元，限量 3 名；其次是 30 名現金 1,888 元獎項及 100 名 188 元獎項，讓客戶有機會將 6000 元紅包翻倍再放大。