中華電新南向再下一城 搶攻印尼智慧商機

中華電 (2412-TW) 孫公司中華英飛能航太科技集團 (CHT Infinity) 今 (30) 日宣布，與印尼國家電信集團 Telkom Indonesia 子公司 PINIS Indonesi 簽署合作意向書 (MOU)，雙方將布局印尼智慧城市、智慧醫療、智慧交通、智慧能源等領域。

中華電透過新加坡子公司與英飛能合資成立中華英飛能航太科技集團 (CHT Infinity)，並於 2021 年成立；中華電新加坡子公司持股 4 成、英飛能持股 6 成。

中華電新加坡子公司董事長簡志誠表示，過去在印尼有設立辦事處，但難以有業務拓展，為擴展東南亞智慧城市商機，因此與當地業者合作，中華英飛能航太科技集團將扮演通路角色，中華電則會提供解決方案，目前雙方已經有許多案子正在洽談中。

印尼自 2017 年由國家資訊與通訊部推動 100 Smart City Movements 施政方針，安全有效的結合資通訊技術與物聯網科技，集中管理市政資訊，藉此平衡城鄉差距、提升全民生活品質。

隨著印尼各地城市蓬勃發展，建設及開發項目需一致性且具前瞻性的整體規劃，因此中華英飛能航太科技集團與印尼國家電信集團攜手合作，規劃在印尼各地導入中華英飛能航太科技集團母公司中華電信研發的 CHTCityOS 城市治理平台。

CHTCityOS 城市治理平台，包含智慧 LED 燈、攝影機、電子看板、空品偵測器、緊急呼叫、無線熱點、充電樁及 5G 基地台等眾多硬體設備，可依政府與城市治理需求客製智慧桿 (Smart Pole) 並佈建於城市各處，如科技執法、智慧交控等創新應用。