鴻海「0到6歲公司養」滿三年1574位寶寶受惠 留才效益同步顯現

鴻海 (2317-TW) 推動「0 到 6 歲公司養」育兒福利津貼滿三週年，今 (30) 日舉辦成果記者會，總計有 1574 位鴻海寶寶受惠，且在實施多年育兒福利津貼之政策下，也達到吸引女性人才及留才效益。

鴻海人資長夏國安以育兒補助、人才留任及生育趨勢等關鍵數字剖析，自 2015 年公司大幅提高育兒補助後，女性員工比例從 2014 年的 16.9% 成長至去年的 23.2%，產後留職率更是從 69% 成長大幅攀升至 89.5%。

若以 2020 年至 2022 年「0 到 6 歲扶養比」的平均數字來看，鴻海佔比 30.4%，等於每 10 位鴻海員工就有 3 位家中有 0 到 6 歲的小朋友，遠超過台灣佔比 7.8% 數字；從出生率來計算，鴻海公司 3.4%，也是高於全台灣的 0.65%。

鴻海集團總財務長黃秋蓮強調，少子化是國安危機也是產業危機，現在生的越少，未來人才也就越少，降低在國際上的競爭優勢，因此鴻海積極打造員工孕育子女的最佳職場環境，希望讓員工好好照顧下一代，並為提升國家未來競爭力盡一份心力。

鴻海表示，育兒福利津貼自 2015 年大幅提升，以「媽媽福袋」形式提供從產期開始一系列補助，2020 年調整方案，加碼補貼成「0 到 6 歲」每月 1 萬 5 千元的育兒津貼，每位鴻海寶寶至 7 足歲前為止，總累計可領 126 萬元整，且不限子女數量，鼓勵員工生育。同時，體恤準媽媽孕期的辛苦，每月 1 萬 5 千元車資補助也調整為預產期前 3 個月使用。