2023智慧城市展 中華電展示18項5G解決方案

中華電 (2412-TW) 將在 2023 智慧城市展台北與高雄展區，展示 18 項產品與服務，並以「數位轉型，領先前行」為展區核心概念，針對交通、醫療、娛樂、物流等不同產業提出全方位整合解決方案。

中華電透過 5G 展示「高速影音串流：全息投影」，以裸視即可欣賞的超擬真 3D 影像視覺效果，並可於現場攝影棚模擬異地共演、直播互動情境，打造超高畫質、低延遲、沉浸式的影音體驗。

另外，協助企業客戶依不同的使用與互動情境使用，包括劇場與演唱會的異地共演；博物館、觀光工廠、藝文單位的互動式導覽；亦可設置於商演、展覽、企業中投影人像進行遠距解說。

中華電強調，利用 5G 高速率低延遲的特性，結合影音串流平台的雲端智慧運算和高效壓縮串流技術，提供超高解析度且即時的影像傳輸，加強優化高速影音串流的互動技術。

隨著 5G 及行動終端設備進步與普及，AR/VR 技術已逐漸融入生活，中華電信推出輕量化的「5G Web AR」，讓一般使用者只需透過手機內建的瀏覽器即可進行 AR 體驗。

除了遊戲娛樂以外，也可透過接合 AR/VR 技術為民眾帶來更多生活體驗上的方便性及趣味性，目前中華電信已將 5G 結合 AR/VR 應用於各活動中，例如各縣市燈會活動、原住民部落 AR 數位導覽及 VR 互動教學等。