中華電首度曝光智慧監測服務 已獲企業採用

中華電 (2412-TW) 今 (21) 日在 2023 智慧城市展展前記者會首度曝光「智慧監測」服務，使用場域包含農業、工廠、倉儲、物流等一條龍產線，提供更穩定、省電的服務，目前已導入台灣通用磨坊公司。

中華電表示，「智慧監測」服務中，企業客戶可依據需求拼接組裝相關感測元件，例如溫溼度、紅外線、熱感儀、AI 物件 / 人臉影像辨識、特殊氣體 / 煙霧、GPS 定位、三軸穩定器、(氣) 壓力等。

此外，「智慧監測」產品為全模組化設計，產品不僅安裝容易，更可彈性配合需求進行選擇功能，同時也提供太陽能模塊自給自足供電，與通訊模塊自由選擇通訊技術，最大化產品性能彈性，滿足客戶各種不同的使用情境。

中華電智慧監測目前已導入台灣通用磨坊公司，透過 IoT 設備監控冰櫃溫度，整合先進的 NB-IoT 及 LTE-M 雙模通訊技術與雲端監控系統，以自動化的方式落實各賣場冰櫃之低溫監控。觀察所有數據並從中分析，可以精準判斷賣場內冰箱的異常狀況並立即處理，大幅優化營運效率。

此外，中華電也將在「2050 淨零城市展」，推出 4 項 ESG 相關展品，除了分享當前大型企業最急需的雲端溫室氣體盤查系統解決方案，更邀請跨領域專家透過 ESG 趨勢分析、產業實際案例、與深度對談為企業引路，探討淨零新時代如何因應法規限制化阻力為助力，讓淨零減碳新技術成為驅動企業獲利再成長的契機。