盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉2.02%報151.5元，成交90張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速2.02%，30日09:08報151.5元，成交90張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲1.75%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.5%。台灣加權指數上漲0.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8 張
- 外資買賣超：-29 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+21 張
- 融資增減：-127 張
- 融券增減：-1 張
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原投組報酬率
+5.37%
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投組標的成分
40%
2731
20%
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20%
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