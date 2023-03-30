盤中速報 - 啟碁(6285)急拉2.69%報99.3元，成交5,060張

啟碁(6285-TW)近5分K漲速2.69%，30日09:08報99.3元，成交5,060張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
啟碁(6285-TW)近5日股價上漲6.67%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.28%。台灣加權指數上漲0.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,208 張
- 外資買賣超：+7,749 張
- 投信買賣超：-193 張
- 自營商買賣超：-348 張
- 融資增減：+668 張
- 融券增減：-1,656 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.38%
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原投組報酬率
+21.88%
$12,188
投組標的成分
40%
2731
20%
1760
20%
4977
10%
4746
10%