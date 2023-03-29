盤中速報 - 尼得科超眾(6230)股價大漲至152.5元，漲幅達7.02%

尼得科超眾(6230-TW)29日10:19股價上漲10元，報152.5元，漲幅7.02%，成交314張。

尼得科超眾(6230-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。

近5日股價上漲9.62%，台灣加權指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-24 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+18 張
  • 融資增減：+35 張
  • 融券增減：0 張

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