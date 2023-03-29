未能消除有害競爭市場疑慮 博通併VMware交易案面臨CMA深入調查

英國競爭與市場管理局（CMA）周三（29 日）表示，將深入調查博通收購 VMware 的交易，此前這家美國晶片製造商並未立即做出承諾，以回應該監管機構對這起 610 億美元交易對伺服器市場影響的擔憂。

CMA 周三說，在其公布擔憂的 5 天時間內博通拒絕做出任何承諾，因此將展開一項可能長達 6 個月的深入調查。該監管機構本月早些時候表示，博通收購雲端運算軟體和服務公司可能會推高電腦零件和伺服器的成本。

據了解，CMA 表示該交易將導致英國境內的競爭大幅減少，並曾邀請兩家公司提供解決其擔憂的承諾，要求這兩家公司被最慢在 3 月 29 日提出承諾消除有害市場競爭擔憂，然而博通於 3 月 22 日告知 CMA 不會提供任何承諾。

CMA 是今年 1 月開始對該交易進行初步審查的，目前將進入深入審查階段。博通本月早些時候表示，公司正與監管機構進行建設行合作，並將證明這筆交易將促進市場競爭，讓企業與消費者都受惠。

另一方面，歐盟反壟斷監管機構去年 12 月 20 日表示，將對該筆併購案展開調查，殷琪認為該交易將使博通可以限制某些硬體零件市場的競爭。博通去年 12 月向歐盟監管部門表示，將繼續與其合作完成調查。

截稿前，博通 (AVGO-US) 盤前股價上漲 1.06%，每股暫報 631.30 美元。

