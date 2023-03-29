因疫情而有經濟困難者 貸款、卡費緩繳可展延至今年底

考量新冠肺炎疫情對民眾經濟的影響，金管會今 (29) 日宣布，原定 6 月 30 日落日，包括車貸、房貸等消費性貸款、信用卡費緩繳或展延等申請措施將延長至今 (2023) 年底，這也是金管會第七度宣布延長措施。

因應疫情衝擊，金管會自 2020 年 2 月 18 日起，函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等提供緩繳或展延 3 至 6 個月等措施。

金管會表示，相關展延期限原本預定在今年 6 月底截止，但為協助民眾於疫後經濟復甦過程順利調整，金管會今天協調銀行延長信用卡及其他個人貸款之債務協處機制受理期間到今年 12 月底。

金管會表示，只要是受疫情影響而有還款困難的民眾，包括個人金融產品，例如房貸、車貸、消費性貸款、信用卡費等款項都可申請緩繳，其中信用卡帳單可申請緩繳 3 到 6 個月，緩繳期間免收違約金與循環利息。

在個人貸款部分，包括本金或利息得申請展延 3 至 6 個月，展延期間免收違約金及遲延利息，民眾如受疫情影響還款有困難者，可向銀行申請緩繳或展延 3 至 6 個月，且申請不以一次為限。

金管會表示，民眾如確實受疫情影響且還款有困難者，可在受理期限今年 12 月底前向往來銀行提出申請，如果已經申請過展延的民眾，如仍持續受疫情影響者，也可在上述期限內再向銀行提出申請。