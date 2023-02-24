〈台灣大法說〉今年營收延續成長動能 EBITDA同步看增

台灣大 (3045-TW) 今 (24) 日召開法說會，展望今年，公司預期，在未併入台灣之星下，今年營收有望延續成長動能，加上市場環境轉佳，同步帶動 EBITDA 成長；今年資本支出 128 億元，其中電商支出首度超越本業電信。

台灣大董事會通過 2023 年資本支出計劃，合計 128 億元，其中電信資本支出 50.3 億元，5G 相關資本支出將較前一年減少；有線電視資本支出 9.2 億元；momo 與其他資本支出達 68.3 億元，主要投入於擴建物流中心。

台灣大指出，2022 年表現強韌，營收年成長領先同業，營業利益年成長亦達 5%；電信自由現金流增加，且 momo 獲利攀升、現金水位維持高檔；預期今年未計入台灣之星的影響，全年營收將延續近期成長動能，並在較佳的市場經營環境下，帶動合併 EBITDA 增加。

回顧去年營運亮點，受惠推廣 mo 幣多、好速成双、Disney+、OP 響樂生活等獨門方案成功引客，5G 用戶數穩定成長，帶動資費升轉，使智慧型手機月租 ARPU 來到 682 元；月租用戶退租率維持低檔，來到 0.84%。

此外，電子商務成長動能強勁，momo 去年合併營收 1034.36 億元，年增 17%；主倉與衛星倉總數合計達到 54 座，較去年同期增加 10 座，持續強化台灣大的競爭優勢。另一成長引擎家用寬頻上網服務，去年第四季營收年成長 10%。