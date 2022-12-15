三福化估明年TMAH回收成長雙位數 再製品將送樣晶圓大廠

三福化 (4755-TW) 今 (15) 日召開法說會，公司表示，將持續擴大半導體布局，展望明年，TMAH 回收量將有雙位數成長，同時 TMAH 新廠可望在第三季完工，預計第四季起將回收再製 TMAH 產品送樣給晶圓大廠，後市營運看增。

三福化客戶主要為面板廠商，公司表示，今年第三季起市況大幅下滑，精密化學品等產品價格均重挫，目前來看第三季已落底，第四季價格可望持穩盤整，預計明年第一季產品價格不至於全數下跌，營運將持平於今年第三季。

三福化相對看好新興化學品 (TMAH 回收、再製業務) 後市，公司指出，隨著 TMAH 2 廠產能開出，明年回收量放大至 2.5 萬噸，將較今年成長 13%。

三福化也持續推動回收再製半導體級 TMAH 業務，公司指出，目前 TMAH 新廠前段回收產線已完工試車，後段純化廠將於明年下半年完工，預計第四季、後年第一季再製 TMAH 將會送樣給主要晶圓廠客戶驗證。

三福化認為，明年 TMAH 2 廠完成後將帶動半導體級 TMAH 產能提升，預計 2024 年將向上突破 1 萬噸，2024-2025 年新興化學品營收比重可望至少達 20-25% 水準。

三福化第三季新興化學品 (TMAH 回收、再製) 達到 15%，主要為半導體與面板廠商；精密化學品則聚焦面板業者，營收比重約 64%；基礎化學品 21%。

其他新產品佈局方面，三福化表示，越南空分廠今年 10 月已正式營運出貨工業氣體，目標明年稼動率可望達 55%；材料廠主攻當地太陽能、電子客戶，明年稼動率也可上看 5 成。