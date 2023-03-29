〈陸港盤後〉阿里巴巴啟動史上最重大組織變革 股價暴漲12% 港股大漲

香港恒生指數周三（29 日）收盤大漲逾 2%，利多是阿里巴巴 (09988-HK) 周二宣布計劃把整個集團分拆為六大業務集團，且各業務集團在準備就緒時有望單獨籌集資金，並探索首次公開發行股票（IPO），A 股三大指數則漲跌互見。

恒生指數周三收盤勁揚 2.06%，恒生科技指數勁漲 2.47%，阿里巴巴股價飆漲逾 12%。

滬指周三收盤跌 0.16% 報 3,240.06 點，深成指漲 0.13% 報 11,579.92 點，創業板指漲 0.09% 報 2,371.19 點；兩市成交額合計人民幣 9,811 億元，「北向資金」淨買入 43.23 億元。

半導體、晶片概念股大幅拉升，旅遊餐飲、釀酒、汽車等類股齊揚，石油、建築、農業、家居、地產、券商、醫藥、銀行等族群則走低。

阿里巴巴創辦人馬雲現身杭州雲谷學校僅一天，董事會主席張勇周二就發布全員信，宣布將啟動「1+6+N」組織變革。在阿里巴巴集團之下，將設立六大業務集團和多家業務公司，而具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。阿里巴巴經歷這次組織變革後，將全面實行控股公司管理。

張勇在阿里內網員工答問影片中表示，「1」是阿里巴巴集團，作為阿里巴巴的上市公司主體不會改變，但集團的營運重心會從具體業務抽離出來。他說，孩子大了，要走出去，獨立面對市場，而阿里巴巴集團更像一個大底座，給他們做好支撐。

據《彭博》報導，阿里巴巴似乎試圖實現許多競爭對手未能達到的兩個目標——既安撫不相信大型科技公司的北京，也安撫因數年監管打擊而受到傷害的投資人。

「調整後各業務集團 / 公司可獨立融資及上市，有望帶動部分業務價值重估。」招商證券分析師丁浙川認為，此次調整後，阿里巴巴集團將全面實行控股公司管理，阿里巴巴集團中後台也將全面做輕做薄，此後各業務集團共享的中後台業務，將透過專業服務公司模式提供。

百惠證券策略師岑智勇說，阿里巴巴各大業務其實已經開始成熟，具備獨立發展能力；現在科技股越來越細，阿里巴巴重組後，未來旗下業務分拆上市的話，可以讓投資人更有針對性地尋找相關業務企業，做出投資決策。