王子製藥登興櫃首日 不畏大盤走弱勁揚逾7成

王子製藥 (6935-TW) 今 (29) 日登興櫃，每股參考價 30 元，挾著原料藥與保健食品營運成長，股價不畏大盤走弱，最高攻上 53.1 元，漲幅高達 77%，大展蜜月行情。

王子製藥最大股東為南寶 (4766-TW)，持股約 5 成；營運聚焦在原料藥與保健食品，其中保健食品代工涵蓋膠囊、錠片、粉包等多項劑型；原料藥產品則包含維生素 B1 衍生物、袪痰劑、非類固醇類消炎藥等。

原料藥事業今年將送出 3-5 張原料藥認證，其中今年會取得 3 張，後續每年會通過 2 支新產品認證，隨著認證陸續到手，未來五年將進入高速成長期，年營收貢獻挑戰 10 億元。

產能部分，新竹湖口廠今、明年產能維持滿載，預計 2025 年後才有機會擴產；2020 年啟用的中科廠，期望今年底可以取得 3 個產品認證，並帶動明年產能利用率攀升至 85% 以上。

保健品事業部分，今年營運聚焦在建置食品三廠，初步規劃為 5 層樓的千坪廠房，目前正在確認劑型、包裝、產能等，預計今年定案後開始動工，最快 2 年興建完成。

王子製藥去年全年營收 7.13 億元，年增 61.5%；毛利率 29%，年增 1 個百分點；稅後純益 5155 萬元，較前一年虧轉盈，每股賺 1.55 元。法人預期，今年在兩大事業部動能延續下，今年營收年增幅有望與去年相當，毛利率也有望維持高檔。