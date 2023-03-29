盤中速報 - 王品(2727)急拉2.08%報319.0元，成交4,078張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.08%，29日09:35報319.0元，成交4,078張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲5.61%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌0.02%。台灣加權指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+219 張
- 外資買賣超：-442 張
- 投信買賣超：+533 張
- 自營商買賣超：+128 張
- 融資增減：+594 張
- 融券增減：-57 張
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AI優化後報酬率
+17.11%
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原投組報酬率
+9.37%
$10,937
投組標的成分
40%
6485
20%
5222
20%
3025
10%
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10%