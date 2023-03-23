王品保留部分現金將擴大投資 上市來首配股票股利

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (23) 日公布去 (2022) 年稅後純益達 3.9 億元，較前一年度轉盈，更創 5 年來新高，每股純益 (EPS) 達 5.15 元，董事會決議每股發放現金股利 3.86 元，並首度配發股票股利 1 元，合計每股共配股息 4.86 元，同為近 5 年高點，配息率近 75%。

對於王品自 2012 年上市以來，首次以盈餘轉增資的形式發放股票股利，王品回應，保留現金供未來擴大投資，代表經營團隊樂觀看待後市獲利展望。

王品去年台灣事業群全年營收 137.4 億元，年增 27.69%，改寫歷史紀錄，惟中國事業群受清零封控管制拖累，全年營收 45.8 億元，年減 28.81%。

王品去年下半年起獲利動能大增，第三季繳出 EPS 3.77 元的亮麗成績，第四季營運維持高檔，業績一路旺到年底，第四季單季稅後純益 2.1 億元，年增 164.98%，EPS 2.74 元，創 10 年來同期新高。

王品說明，去年不僅揮別三年疫情陰霾，獲利更衝破疫前水準，主要歸功於董事長陳正輝的五大經營策略有成，包括品牌和門店遵守財務紀律汰弱留強、多品類和多品牌分群經營、組織創業打造年輕化新品牌、App 會員經營，以及由餐飲轉零售和零售帶餐飲。

陳正輝強調，未達獲利目標的品牌和門店，若透過營運模式調整、品牌轉型仍未見起色，則果斷汰弱留強。

而目前王品集團品牌數眾多，兩岸達 32 個，主要是將品牌區分為異國、日韓料、中餐、火鍋和平價火鍋五大事業群，再以不同價位和消費情境延伸品牌，拉高各品類市占率。

同時，王品仰賴市場調研、菜色研發、公關行銷等組織力量，達成每年開 2-3 個新品牌的速度，近年更有效開出年輕消費者喜愛的吃到飽、火鍋、燒肉品牌，搭配分群經營優勢，新品牌存活率高達 9 成，再透過 App 會員經營，已有超過 40% 營收來自會員貢獻。

展望後市，王品看好，普發 6000 元的政策推升內需，再加上持續開新品牌，以及在中國的百家門店將受惠中國提振內需消費政策等，成長動能仍可期待。