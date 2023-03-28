盤中速報 - 王品(2727)急拉2.34%報306.0元，成交1,530張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.34%，28日09:15報306.0元，成交1,530張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價上漲5.73%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌0.07%。台灣加權指數上漲2.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-393 張
  • 外資買賣超：-566 張
  • 投信買賣超：-27 張
  • 自營商買賣超：+200 張
  • 融資增減：+742 張
  • 融券增減：-60 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+16.50%

$11,650

原投組報酬率

+9.18%

$10,918

投組標的成分

  • 40%

    東科-KY

    5225

  • 20%

    材料-KY

    4763

  • 20%

    美食-KY

    2723

  • 10%

    jpp-KY

    5284

  • 10%

    路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞