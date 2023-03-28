盤中速報 - 王品(2727)急拉2.34%報306.0元，成交1,530張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.34%，28日09:15報306.0元，成交1,530張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲5.73%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌0.07%。台灣加權指數上漲2.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-393 張
- 外資買賣超：-566 張
- 投信買賣超：-27 張
- 自營商買賣超：+200 張
- 融資增減：+742 張
- 融券增減：-60 張
最新相關新聞
王品(2727-TW)近5分K漲速2.34%，28日09:15報306.0元，成交1,530張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲5.73%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌0.07%。台灣加權指數上漲2.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.50%
$11,650
原投組報酬率
+9.18%
$10,918
投組標的成分
40%
5225
20%
4763
20%
2723
10%
5284
10%