〈貴金屬盤後〉美元走軟 黃金收高擺脫連二黑

美元疲弱，幫助黃金期貨周二 (28 日) 收高，擺脫連兩日下跌頹勢，但因銀行業前景好轉，黃金上漲幅度有限。

4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 19.70 美元或 1%，報每盎司 1973.50 美元。

即使美債殖利率上升，黃金仍上漲，因美元疲弱提高海外買家買進美元計價黃金的意願。ICE 美元指數 (DXY) 周二下跌約 0.4%。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「美元指數疲弱稍微提振黃金市場今日的買氣，但由銀行業危機帶來的買盤似乎已經趨於平緩，至少此刻是如此。」

美國舉行首場針對地區銀行倒閉和市場震盪的聽證會，監管官員批評矽谷銀行 (SVB) 風險管理有問題，國會議員則抨擊為何沒有事先預見有問題。

Wyckoff 說：「市場仍然在試探，代表未來幾個州的風險胃納仍受到抑制，直到我們看見危機已過。」

美股周二試圖尋找方向，投資人還在評估銀行業疑慮是否已經緩解，美債殖利率則因聯準會 (Fed) 利率路徑而上揚。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說，投資人對黃金的胃納因為基本面和技術面因素而受到打擊。黃金上周三度挑戰 2000 美元心理關卡未能成功，讓空頭藉機攻擊，同時，銀行業擔憂緩解，進一步削弱黃金的避險資產魅力。

他預測，雖然黃金可能在短中期下跌，但長期仍然看多，因為 Fed 可能在 9 月降息。

美國經濟聯合會周二的報告顯示，美國 3 月消費者信心從前月修正後的 103.4 反彈至 104.2，然而仍低於被認定為健康經濟的水準。通膨預期仍高，民眾認為未來 12 月物價將上漲 6.3%。

FxPro 資深市場分析師 Alex Kuptsikevich 說，央行上周一面升息，一面為銀行注入流動性，「我們曾在 2018 年底看到 Fed 貨幣政策有類似的改變，並開啟黃金為期兩年的漲勢。在那過後，黃金拉回到 1600 美元，加上 Fed 升息步調將放緩，黃金對長期買家再度變得有吸引力。假如央行官員的措辭改變，將為黃金買盤帶來新的動力。」

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