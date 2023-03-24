外資連四日敲進台積電 金融族群續成狙擊對象

台股今 (24) 日終場上漲 50.75 點或 0.32%，收在 15914.72 點，續創逾 9 個月來收盤新高，三大法人同站買方，合計買超 158.95 億元，其中，外資連 3 買，今日再回補 113.03 億元，加碼高股息 ETF、面板雙虎、鴻海等，而護國神山台積電也獲外資回補，近四個交易日累計加碼逾 4.7 萬張，反觀金融股則續成狙擊對象。

觀察外資今日操作，大買國泰永續高股息 22268 張居冠，面板雙虎群創、友達也各有 15100、12839 張，鴻海則排第三，買超 13184 張，華邦電、緯創也均破萬張，分別有 12628、10067 張，富采、東元、元大台灣 50、台積電也都入列前十大買超標的，其中，外資買超台積電 6010 張，買超金額達逾 32.31 億元。

反觀金融族群則持續遭到外資調節，前十大賣超名單中有五檔金融類股，前三名依序為中信金、國票金、開發金，各遭賣 11238 張、6008 張、4607 張，聯電、國泰金也分別有 4504 張、4425 張，其他則依序為中鴻、寶成、新光金、長榮航、景碩等。

投信操作方面，大舉加碼欣興 3526 張最多，並與外資對作，搶進金融類股，分別買開發金 3246 張、中信金 3216 張、永豐金 2682 張、台新金 2646 張、玉山金 2390 張、合庫金 2128 張、元大金 2063 張，前十大買超還包含南亞科、南電等。

投信賣超方面，則提款群創 11712 張最多，千張之上的還包含材料 - KY、康舒、元晶、中鴻、中鋼、慧洋 - KY 等，其他則依序為裕民、鴻海、中興電等。

期貨方面，外資今日減碼 4755 口多單，多單未平倉口數降至 12728 口，投信減碼 1230 口空單，空單未平倉口數來到 4851 口，自營商則減碼 574 口多單，多單未平倉口數達 7833 口。