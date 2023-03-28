〈IC設計白皮書〉業界：沒有國家級的IC設計戰略 將遭中國超車

TSIA 今 (28) 日舉辦「台灣 IC 設計產業政策白皮書發表會」，聯發科 (2454-TW) 等大廠皆到場，並集合業界力量向政府發聲，期望政府組織「國家層級的半導體戰略」，強化台灣 IC 設計業的競爭優勢，並表明 2026 年台灣在全球的市佔率有可能被中國超車。

業界指出，台灣 IC 設計產業之所以有全球第二的成績，是來自於先前李國鼎與孫運璿兩位資政的精心規畫，此後台灣也一直享受當時種下來的果實，並未有進一步的產業發展策略，時至今日僅以零星專案的方式進行。

業界呼籲，政府應統籌跨部會資源並且編列預算加以支持，以強化台灣 IC 設計產業的競爭優勢，進一步掌握未來成長契機；針對要編列多少預算，聯發科董事長蔡明介認為，至少需百億元的規模。

美國現今為全球 IC 設計產業的霸主，也不斷編列預算支持產業發展，顧大為指出，全台灣 IC 設計業年營收約 400 億美元，以平均淨利率 20% 推算，獲利約 80 億美元，而美國目前在 IC 設計業的市占率已高達 50%，若以獲利的市占率推算更遠超過 50%，但美國政府每年仍提供 100 億美元的補助。

換句話說，台灣整個 IC 設計業的獲利總和還比不上美國提供的補助；中國也同樣提供強而有力的資源支援，去年中國在 IC 設計產業的市佔率僅 15%，2026 就會提升至 18%，同期間台灣則是從 18% 降至 17%，反被中國超車。

展望未來，業界期望，政府以國家層級的架構為出發點，訂定完整版的「台灣晶片法案」，藉此吸引國內大量且高素質的理工人才進入業界，透過高研發費用支出，建置優質的研發團隊，投入技術與產品開發，從而打造出具有國際競爭力的產品，帶動產業營運績效，進一步吸引更多優質人才投入，形成正向循環。