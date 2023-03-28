〈弘凱法說〉ICLED模組將成為新動能 明年貢獻營收

弘凱 (5244-TW) 今 (28) 日召開法說會，公司表示，ICLED 元件將進一步整合驅動推動模組化業務，南通新廠未來將量產 ICLED 模組產品，預計南通廠將於下半年陸續安裝設備，產能可望增加 10 倍，明年啟動量產、貢獻營收。

弘凱表示，目前深圳廠為主要生產基地、月產能 320KK，而南通新廠建築今年 3 月已完工，預計下半年開始規劃、進駐設備，明年啟動投產生產 LED 車用模組，若以元件產能單位來計算，新廠產能設計比深圳廠大 10 倍。

弘凱表示，要在市場生存，單只有封裝技術將淪為代工廠，因此才切入 LED 模組業務，未來深圳廠負責車用元件製造、南通廠將從過去零件進入車用模組製造，包含氛圍燈、車用外部照明 (大電流、高壓需求) 等應用。

至於與傳統車燈模組差異，弘凱表示，不會朝車燈模組發展，不與車燈模組客戶競爭，公司模組化產品較類似於 IC、LED、驅動的整合，且透過 IC 整合成次模組化產品，將能更符合客戶的品質需求。

弘凱表示，目前公司以 ICLED 元件、服務推廣業務，而模組化業務預估南通新廠量產後，將能會開出營收，未來除了 ICLED 元件持續成長外，模組整合式產品也將成為新營收動能。