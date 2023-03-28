華碩攻智慧醫療 推HealthHub健康小站

智慧醫療展今 (28) 日盛大開跑，華碩 (2357-TW) 以引領健康照護為主軸，發表首款遠距照護解決方案「ASUS HealthHub 健康小站」與手持式超音波雲端工作平台，並同步展出 ASUS VivoWatch 智慧健康錶與手持式超音波等產品，大幅優化居家照護、數位診療和遠距醫療品質，提升工作效率。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，公司藉由硬體開發、資通訊整合實力，加上物聯網技術支援，開創完整多元的智慧醫療解決方案，協助使用者深化個人健康管理，加速醫護診斷，同時呼應預防醫學趨勢，減少疾病發生機率，建立無縫透明醫病關係。

ASUS HealthHub 健康小站專為遠距照護需求量身訂製的解決方案，整合軟、硬體、雲端管理後台服務與視訊系統，並針對不同使用情境提供醫護專業 / 企業 / 居家三種軟體，使用快速方便，可降低健康照護產業遠距服務進入門檻，提升業者服務品質及效率。

華碩表示，目前已率先導入臺北市立關渡醫院、台北慈濟醫院與陽明交大附醫，透過數據上傳與視訊功能，使用者還能與家人或護理人員即時互動，其中，關渡醫院於疫情期間更因此大幅減少與住院患者接觸機會，增進醫護人員工作效率達 12.5%。

華碩指出，ASUS HealthHub 健康小站也積極與各領域照護機構展開合作，包括：家天使、台灣受恩等，整合各方資源提供多元服務，並與合作夥伴建立產業生態圈，推動照護模式創新。