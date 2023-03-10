〈電信三雄財報〉中華電蟬聯獲利雙冠王 前2月每股賺0.83元

中華電 (2412-TW) 今 (10) 日公告自結數，2 月每股純益 0.41 元，再度超越台灣大 (3045-TW) 的 0.33 元、遠傳 (4904-TW) 的 0.3 元；前 2 月每股賺 0.83 元，也續蟬聯獲利王，贏過台灣大的 0.63 元、遠傳 0.56 元。

中華電 2 月營收 179.3 億元，月減 1%、年增 8.3%；EBITDA 72.1 億元，月減 3.1%、年減 0.3%；稅後純益 31.5 億元，月減 3.4%、年增 2.2%，每股純益 0.41 元。

前 2 月營收 357 億元，年增 5.1%；EBITDA 146.4 億元，年增 1.5%；稅後純益 64.1 億元，年增 2.8%，每股純益 0.83 元。

中華電說明，2 月資通訊整合專標案營收因大型專案入帳而倍增，IDC、雲端及資通安全營收年成長率皆達雙位數，包括 5G 企業專網在內的行動應用服務也因成長動能強勁，營收倍增。

此外，以客戶為中心的事業群推出更符合客戶需求的產品及服務，使營收皆較去年同期增加，持續展現成長動能。

其中，行動業務延續成長動能，主因 5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，加上國際商業活動及旅遊回溫，國際漫遊帶動行動數據營收表現亮眼，整體行動服務營收年增 5.6%，連續 23 個月成長。

行動月租型 ARPU(每用戶平均收入) 則年增 3.1%，連續 23 個月上揚。此外，受惠 iPhone 供貨穩定使銷售較去年暢旺，銷貨收入達雙位數成長。

固網寬頻業務在亦呈現上升走勢，「速在有禮」方案持續加速客戶跨階升速，帶動整體寬頻接取營收及數據網路營收雙雙攀升。寬頻 ARPU 持續維持成長動能，年增 1.2%，連續 26 個月年成長。

截至 2 月底止，行動通信總客戶數達 1267.7 萬戶，其中 090 月租型客戶數與去年同期相比，已連續 26 個月成長；光世代寬頻用戶數為 375.2 萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在有禮」方案吸引，300Mbps 以上客戶達 102.3 萬戶；MOD 客戶數則達 205.6 萬戶。