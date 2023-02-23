〈財報〉中國解封 經濟反彈 阿里巴巴上季獲利超過預期

阿里巴巴 (BABA-US) 周四 (23 日) 公布的第 3 財季獲利超出預期，股價飆升 4%。

阿里巴巴 2022 年 10 月到 2 月的第 3 財季表現與 Refinitiv 的普遍預期相比如下：

●營收 2477.6 億元 (人民幣)，高於預期的 2451.8 億元，同比成長 2%

● 美國存託股票 (ADS) 每股獲利 19.26 元，預期為 16.26 元，同比成長 14%。

●淨利 468.2 億元，遠高於預期的 340.2 億元，同比成長 69%。

在 2020 年 10 月達到頂峰之後，阿里巴巴的市值蒸發了約 6000 億美元，原因是中國對科技公司的監管環境收緊，加上中國嚴格的疫情控制政策以及隨後的經濟放緩，打擊了這家電子商務巨頭。

阿里巴巴香港上市股價周四在財報公布前收高，因投資人押注中國經濟的重新開放將有助於提振消費者信心和支出，將有利於這家電子商務巨頭。在 12 月當季，中國突然結束了其嚴格的疫情控制措施。然而這不太可能反映在 12 月當季。

同時，隨著監管的執行變得更加可預測，過去兩年的監管收緊開始緩和。

分析師預計，隨著中國經濟重新開放的全面影響顯現，阿里巴巴未來幾季的營收成長將加速。在最近的報告中，摩根士丹利 3 年來首次將阿里巴巴評為中國科技業的「首選個股」。

去年，阿里巴巴開始採取措施控制成本以提高獲利能力。阿里巴巴正試圖在成本與繼續為長期成長進行重要投資之間找到平衡點。

該公司還試圖在股價暴跌之際提振股東的信心。去年 11 月，阿里巴巴董事會批准追加 150 億美元，作為現有 250 億美元股票回購計畫的一部分；該計畫將執行至 2025 財年末。

阿里巴巴也將香港作為其股票「主要」上市地，為中國大陸投資人直接交易股票鋪平道路。然而，該公司在 11 月表示，該過程不會像最初計畫的那樣在 2022 年完成。