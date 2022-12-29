晶睿奪Q4爆紅股冠軍 台積電仍穩居全年榜首

Yahoo 奇摩股市 App 今 (29) 日公布四大財經榜單，其中，第四季十大爆紅台股榜由安控大廠晶睿 (3454-TW) 奪下，凸顯美中角力去中化的轉單效益湧現，綜觀 2022 年，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 仍穩居榜首，海空運四雄也都名列前十大榜單中。

Yahoo 奇摩股市第四季十大爆紅台股榜中，晶睿受惠去中化轉單效益湧現，重回市場目光焦點、奪下冠軍寶座，而電動車長線持續看旺，宏碁 (2353-TW) 集團旗下子公司建碁 (3046-TW) 積極搶占歐美充電樁市場排名第二，而國產車裕隆 (2201-TW) 也憑藉與鴻海 (2317-TW) 合作電動車的話題，獲投資人青睞、排行第五。

今年第四季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股依序為，晶睿、 建碁、台玻 (1802-TW)、高力 (8996-TW)、裕隆、新盛力 (4931-TW)、光罩 (2338-TW)、金居 (8358-TW)、創意 (3443-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 等。

全年來看，Yahoo 奇摩股市表示，今年全球政經局勢詭譎多變，加上受到俄烏戰爭、能源價格大漲、美國聯準會強力升息，導致台股一度跌破萬三，甚至出動國安基金進場護盤、祭出禁空令等，也因此投資人普遍將產業龍頭視為穩定投資的避風港，年度十大熱門台股榜，有七位即是產業龍頭。

2022 年 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股依序為，台積電、長榮 (2603-TW)、聯電 (2303-TW)、 陽明 (2609-TW)、鴻海、長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW)、群創 (3481-TW)、華新 (1605-TW)、欣興 (3037-TW) 等。

(圖: Yahoo 奇摩提供)

另一方面，Yahoo 奇摩今日也公布第四季五大爆紅 ETF 榜，依序為富邦越南、元大高股息、元大台灣高息低波、元大滬深 300 正 2、元大台灣 50 反 1 等，全年則由元大高股息連三年奪冠，其他則依序為國泰永續高股息、元大台灣 50、元大台灣 50 反 1、富邦特選高股息 30 等。