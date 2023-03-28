同花順補稅風波持續 公司高層：只能賣股交稅　

浙江核新同花順網絡信息股份有限公司 2022 年度股東大會在杭州召開，投資人關注的焦點是核心員工持股平台補税風波一事。在股東大會上，同花順管理層也首次針對補税風波作出公開回應。

最初，上海凱士奧信息諮詢中心於去年 11 月，收到稅務部門發出的《税務事項通知書》，指出凱士奧涉嫌在變更組織形式的過程中，未申報繳納相關税款，需要補繳税人民幣 25 億元。凱士奧是同花順核心員工持股平台，目前是同花順第三大股東。

同花順董事及副總經理吳強在股東大會上表示，凱士奧售股所得僅有人民幣 3 億多元，遠少於要徵的稅額和滯納金。因此，突如其來的巨額稅款壓力，公司根本無法承受。「目前對於此事，我們也十分焦慮。」吳強說道。

吳強也坦言，公司持續與相關部門積極溝通中，並已提出妥善處理本次補稅事件的合理建議，但目前尚無結果。由於徵稅的金額龐大，在多數股票尚未解禁的情況下，凱士奧無力承擔，面臨破產的風險。

「我們只能賣股票來繳稅。」吳強說，他也表示，在股票尚無法減持情況下，企業根本沒有能力在近期繳納這筆巨額的稅款。

吳強也表示，若事件有進一步進展，而凱士奧確實無法妥善處理稅務，並且可能對同花順的正常生產經營活動或股價造成重大影響時，同花順將依規定即時發布相關公告，內容包含股東稅收問題、股東持股平台大規模集中減持等。

同花順董事會祕書朱志峯也表，該公司正在和相關部門溝通，會嚴格按照相關法律法規進行資訊披露。