〈中砂專訪〉第三代林伯全接班 超前部署為70年企業注入新DNA

中砂 (1560-TW) 今年成立已 70 年，過去兩年營運大幅成長，營收獲利雙雙創下歷史新高，現任董事長林柏全為家族第三代，上任以來超前部署，四年前將如同公司血管的 ERP 系統全面換新，重新梳理組織架構，讓各事業部分工更明確，也讓因應疫情採用的電子簽核流程更順暢，並為後續集團化、啟動併購等布局鋪路，為公司注入新 DNA。

業務多角化、ERP 系統與時俱進

中砂歷經 70 年、業務多角化發展，執行長謝榮哲表示，早期 ERP 系統無法滿足現階段事業部的劃分方式，使得部分業務重疊，董事長上任後便積極導入新型 ERP 系統，優化整體營運效率，並著手精實生產計劃，提前為公司做好數位轉型。

首度發行員工認股憑證、獎勵員工

為因應台灣少子化與留住優秀人才，林伯全四年前也與董事會討論後決議，首度發行員工認股權憑證，藉此激勵表現優良員工。林伯全指出，當時發行時股價僅 50-60 元，現階段約 110-120 元，中間的價差就是來自同仁撐起公司營收與獲利的成果，也是回饋同仁努力，現在回頭來看的確有成效。

延續導演意志、將舞台留給同仁發揮

林伯全從公司業務做起，2020 年接任董事長後，看待公司角度也轉變。林伯全坦言，自己一直以來都有接班心理準備，也延續父親意志，透過建立舞台，讓專業經理人與同仁有更多可以發揮的空間，自己則代表董事會，協調各項資源，帶領公司往下個目標前進。

未來朝集團化發展

展望未來，林伯全認為，中砂目前有三大事業部，每個事業部如同一家子公司，不過現在整體制度仍未臻完善，將持續朝「集團化方式管理」，期望建構總部概念，並訂定營運策略與目標，有助各事業部專注在自身產品領域，推動集團發展。

林伯全舉例，集團與事業部關注的面向不太一樣，假如同樣都是對外合作，但對各事業部來說，有些發展可能不見得符合事業部利益，但若是以整體集團方式思考，說不定可以創造新事業，這也是當時為何決定導入新款 ERP 系統，並重新梳理組織架構的原因。

下一步「啟動併購」

回顧過去，中砂各項重大投資多以自有盈餘與銀行借款支應，上市後未進行任何籌資，長年給予外界營運穩健的印象，但隨著產業環境變化加速，中砂也準備邁大步擴大布局，林伯全指出，將持續在財務穩健的基礎上，尋找新成長機會，透過併購為集團帶來更大的效益。

林伯全補充，公司現階段雙軌並進，持續深化自身技術，將產品拓展至第三代半導體等領域，也投資一些創投基金，從中尋找新商機或合作對象，目前主要瞄準半導體與 ESG 相關企業，貼合未來發展趨勢，今年也將出版公司第一本企業永續報告書。