盤中速報 - 王品(2727)急跌-2.22%報309.0元，成交4,920張

王品(2727-TW)近5分K跌速2.22%，23日10:27報309.0元，成交4,920張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲15.57%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲4.87%。台灣加權指數上漲2.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+313 張
- 外資買賣超：-89 張
- 投信買賣超：+182 張
- 自營商買賣超：+220 張
- 融資增減：+503 張
- 融券增減：+170 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.02%
$12,802
原投組報酬率
+21.26%
$12,126
投組標的成分
40%
2482
20%
3479
20%
3035
10%
8478
10%