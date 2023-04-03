〈Q2產業前瞻〉基建需求、5G設備升級撐腰 網通市況先蹲後跳

通膨、升息環繞下全球去年下半年景氣大幅放緩，終端需求下降電信商紛紛調整資本支出、放慢網通設備拉貨力道，國內網通設備廠也紛紛指出上半年將進入庫存調整期，不過，業者認為，全球網路基建趨勢明確、5G 升級潮持續擴大，技術更迭可望帶動網通市場今年成長。

電信商去年底紛紛下修今年展望，中磊 (5388-TW) 董事長王煒指出，歐洲市況已連續 3 季修正，北美去年 12 月也開始調整，預計上半年都會處於這樣的狀態，原先的訂單陸續遞延至下半年、甚至明年，但印度、東南亞、日本市場狀況不錯，中國有復甦希望但還需觀察。

合勤控 (3704-TW) 執行長楊國榮也指出，去年下半年客戶訂單滿足率持續增加，客戶第一季庫存水位也較高，預期庫存調整將持續 1-2 季，也有客戶在延後訂單；明泰 (3380-TW) 董事長黃文芳表示，目前消費性網通產品線 (IP CAM、路由器) 這類量比較大的產品需求已先被滿足，相關客戶已出現一定庫存水位。

然而，網通市場是否會進一步修正？中磊王煒認為，目前市場需求已有修正過頭的跡象，中磊客戶進一步砍單機率不高，加上下半年有新需求挹注、各產品線也持續擴大市占，今年是練肌肉的一年。

明泰黃文芳也指出，下半年要觀察客戶需求與庫存狀況，必要時可能有相對因應，儘管未來出現庫存調整，新產品應能帶動下半年較上半年成長；合勤控看好，下半年在 FWA、GPON 等動能推動下展望仍樂觀，其中 FWA 今年新客戶加入，以及新產品更換潮，預計今年合勤控 FWA 營收將會持續成長。

正文 (4906-TW) 也表示，消費端放緩，確實影響市場成長，但電信商持續積極建設網路基建，網通設備市場仍可望成長，由於電信客戶營收占比達 7 成，正文也可望從中受惠。澳系外資則出具報告表示，5G 設備升級潮帶動啟碁 (6285-TW) 今年家用網通設備出貨，今年 5G 出貨比重可望進一步提升至 6 成，較去年增加 10 個百分點。