〈中磊法說〉董座：今年是練肌肉的一年 營收、雙率皆向上

中磊 (5388-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望今年，董事長王煒表示，今年是練肌肉的一年，儘管上半年訂單確實有延後，但 CPE 產品持續拿下市占，帶動今年營收成長，受惠產品組合改變與營運效率優化，今年可望雙率雙升。

電信商去年底紛紛下修今年展望，王煒也指出，歐洲市況已連續 3 季修正，北美去年 12 月也開始修正，預計上半年都會處於這樣的狀態，原先的訂單陸續遞延至下半年、甚至明年，但印度、東南亞、日本市場狀況不錯，中國有復甦希望但還需觀察。

王煒認為，下半年有新需求挹注、各產品線也持續擴大市占，整體來看，今年不是追求成長年，而是鍛鍊肌肉，目標毛利率提升、營運費用率控制在個位數，帶動獲利成長。

至於網通市場是否會進一步修正，王煒認為，目前市場需求已有修正過頭的跡象，且客戶進一步砍單機率不高。

另一方面，中磊持續擴大商用設備出貨，王煒認為，今年企業級展望樂觀，預計企業級 WiFi 出貨可望提升，而 IoT & 基礎建設營收比重也將增加，預計印度小基站建置將會在明年正式發酵，目標未來將 IoT & 基礎建設比重提高至 20%。

對於今年產能規劃，王煒表示，去年第四季中國、菲律賓產能比重已達 1:1，產能皆達 150 萬套，印度目前產能已拉到 50 萬套，預計年底、明年可望達到百萬套，考量印度人口規模，將是未來新的生產基地。

中磊預計今年底整體產能可望達 450 萬套，其中菲律賓、中國將各占 33%，印度 22%、台灣 11%。