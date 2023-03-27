〈陸港盤後〉中國降準1碼今生效 馬雲現身杭州 A股漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周一（27 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.44%，中國人民銀行（央行）降準 1 碼，今天生效，放錢人民幣（下同）6,000 億元，阿里巴巴集團 (09988-HK) 創辦人馬雲也已經回到中國。

滬指周一收盤跌 0.44% 報 3,251.4 點，深成指漲 0.12% 報 11,647.94 點，創業板指漲 1.17% 報 2,398.02 點；兩市成交額合計 1.1400 兆元，「北向資金」淨賣出 6.94 億元。

軟體、旅遊餐飲、醫療保健等類股齊揚，人工智慧（AI）、光刻膠等族群表現活躍，地產、電力、紡織服裝、釀酒、銀行、保險、半導體、石油等類股則走低。

香港恒生指數周一收盤大跌 1.75%，恒生科技指數重挫 2.82%。

中國央行本月中旬突襲式宣布下調金融機構存款準備金率 0.25 個百分點，3 月 27 日生效，釋出中長期資金 6,000 億元。

中國央行周一並以利率招標方式展開 2,550 億元 7 天期逆回購操作，中標利率為 2%。由於周一有 300 億元逆回購到期，代表央行淨投放資金為 2,250 億元。

國海證券認為，央行仍有降準空間，但幅度可能相對謹慎。本次央行降準後，金融機構加權平均存款準備金率約為 7.6%，相較 1999 年法定存款準備金率「最低下限」6%，還有 1.6 個百分點的差距。2018 年以來央行已經降準 15 次，平均法定存款準備金率從 14.9% 降到 7.6%，近兩年央行對剩餘空間更加謹慎。

與此同時，此前在日本、泰國、澳洲等地現身的馬雲，已經返回中國。他在周一前往杭州雲谷學校，與校方討論教育、ChatGPT 技術等議題。

微信公眾號「雲谷教育」周一下午發布消息，馬雲赴雲谷學校和校方討論未來教育。馬雲說，ChatGPT 這類技術已經對教育帶來挑戰，但 ChatGPT 這類技術只是 AI 時代的開端。他表示，要用人工智慧解決問題，而不是被人工智慧控制，雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有「芯」，而人有「心」。

馬雲並說，工業時代是知識驅動，知識的競爭；數位時代是智慧驅動，是創造力和想像力的競爭，是領導力、擔當力、責任的競爭，是獨立思考的競爭。

環球時報前總編輯胡錫進周一下午 2 時許在微博放了一張馬雲在杭州某處大樓露台與四名友人交談的照片，胡錫進說：「今天杭州的氣溫看來和北京差不多，很暖和」。