寶緯看好鋁合金建築模板市場需求成長 估營收占比將攀升

鋁成型廠寶緯 (4558-TW)）進人一線晶圓代工廠供應鏈後，進一步看好營建業市場的商機，推出鋁合金系統模板，目前在手訂單 1 萬米完成簽約，今年目標希望能達 2.6 萬米，貢獻 1-2 億元，2024 年目標是能達 3-4 億元的營收，預估將占全體營收的 20-30% 左右，預期未來將會逐年成長。

寶緯總經理詹勳國指出，2023 年是停滯性通膨的一年，第一季各行各業表現都不好，訂單表現差強人意，營運恐將會不如去年同期，不過第二季將會有飛輪、鋁板模都將量產貢獻營運，可望推升第二季營運反彈，若以全年度的角度來看，今年表現將略落後於去年的 19.61 億元。

寶緯對推出的鋁合金系統模板產品指出，模板是混凝土灌漿時，維持混凝土形狀使用的工具，無論是樑、柱、牆壁，蓋房子都要用到模板，木板模是現今的主流。傳統模板工人 1 萬米需要 100 人，但鋁板模只要 50 個人，此外，木建築模板大約可支撐 4-5 次的使用，鋁合金模板初估可以用到 300 次，還有施工快速、節省成本、低碳成本及減少職災的優點。

在中國大陸、越南、韓國很早就開始使用鋁板模，台灣主要靠進口，詹勳國指出，寶緯與高雄金屬中心合作，取得摩擦攪拌焊接技術工法，目前營造業缺工問題可以獲得解決，鋁模版可以重複使用，對於營造業成本有效降低，且對於環保、ESG 有顯著提升效果，相信未來在台灣建築業將會被廣泛使用。

寶緯 2022 年營收 19.61 億元，毛利率 8.52%，年減 7.47 個百分點，稅後純益 6080 萬元，年減 69.72%，每股純益 1.25 元，擬配發 1 元現金股利。