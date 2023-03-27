安瑞-KY攜手樺漢強攻資安 上半年可望轉虧為盈

大宇資 (6111-TW) 旗下安瑞 - KY (3664-TW) 近期宣佈引進策略投資者樺漢 (6414-TW)，安瑞表示，雙方將攜手合作以「軟硬結盟」新形態布局全球市場發揮綜效，專注提供資安服務，安瑞看好今年印度等地區業績成長，可望在上半年轉虧為盈。

安瑞營運持續好轉，去年第四季虧損持續收斂，公司指出，去年底已處分虧損子公司，至於今年，印度業務將持續成長帶動營運，同時手握非洲金融機構資安訂單，並針對東南亞等地推出 SaaS 服務，布局地端、雲端業務。

安瑞長年深耕資安產業擁有強大研發能力，資安產品完整，涵蓋 SLB、WAF、SSL、SSL VPN 等領域，內建豐富的攻擊特徵資料庫，能防禦多種複雜的攻擊行為，並改善企業現有的資安防護機制。

樺漢近年除了持續推動跨國大型系統整合、設計製造生意模式，也積極推動 ESaaS 轉型策略，此次結盟將整合安瑞資安防護產品技術至 ESaaS 訂閱制四大解決方案。

安瑞表示，樺漢能源監控管理系統、網路安全管理系統、裝置運行監控預測、供應鏈管理系統皆與安瑞共同獲得智慧樓宇、五星飯店娛樂、金融零售、電動車、智能家居、等跨國集團客戶合作機會。

研究機構 Gartner 預期，今年的資安與風險管理產品、服務支出預計將超過 1883 億美元，成長 11.3%，雲端資安將成為未來兩年成長最強勁的類別。

安瑞表示，公司 SaaS 資安服務與樺漢 ESaaS 雲端部門強強聯手，預計上架安瑞訂閱制資安產品至多個公有雲平台市集，能助攻企業產業升級、保護雲端應用服務的安全，擴張安防版圖。