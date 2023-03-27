和勤精機去年獲利下滑EPS 0.53元 估今年市況轉佳逐季走高

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (27) 日公布最新財報，2022 年下半年在高成本原物料壓力及產品組合不利因素之下，第三季及第四季毛利率都僅持 8.5% 水準，陷入連兩季虧損，全年稅後純益 4313 萬元，年減 59.94%，每股純益 0.53 元，公司預估市況轉佳，2023 年營運將逐季走高。

和勤精機 2022 年第四季營收爲 5.87 億元，毛利率 8.5%，季減 0.08 個百分點，年減 8.33 個百分點，稅後虧損 1579 萬元，與第三季同樣陷於虧損，較 2021 年同期由盈轉虧。每股虧損 0.19 元。

和勤精機 2022 年營收爲 25.4 億元，毛利率 12.94%，年減 6.41 個百分點，全年稅後純益 4313 萬元，年減 59.94%，每股純益 0.53 元。

和勤精機擬對去年股利配發 0.2 元現金股利及 0.05 元股票股利，合計爲 0.25 元。

勤精機指出，2022 年上半年中國封控、下半年電子產業鏈庫存調整，和勤汽車零件與硬碟（HDD）零件出貨分別受到影響，其中硬碟零件影響程度較大，全年硬碟零件營收 5.27 億元，減少 29.55%，不過汽車零件業務在新能源車訂單增加的帶動下，全年汽車零件營收仍創下新高。

2023 年在中國全面解封之後，和勤指出，汽車零件出貨已經逐步恢復正常，硬碟客戶預計第二季恢復拉貨，今年營收將可逐季拉升，毛利率也可望回到往年水準。

此外，和勤在汽車零件的開發重心放在新能源汽車，今年除了爭取美國電動車大廠更多的零件供應，與各大品牌車廠合作開發的新能源車發動機的定子、轉子零件也可望放量。和勤也積極拓展汽車、硬碟之外的產業，新品朝開發時間短、需求量大的方向，並鎖定進口替代市場，搶占零件採購在地化商機。