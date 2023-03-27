盤中速報 - 茂迪(6244)急拉2.02%報38.0元，成交14,895張

茂迪(6244-TW)近5分K漲速2.02%，27日09:12報38.0元，成交14,895張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
茂迪(6244-TW)近5日股價上漲6.64%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲4.46%。櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,127 張
- 外資買賣超：+3,755 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+372 張
- 融資增減：-1,003 張
- 融券增減：+418 張
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+21.91%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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