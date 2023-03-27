【產業概觀】鋼鐵盤價多重要？一旦調漲中下游獲利皆影響，國內具影響力上游廠商一次看

新聞經常關注中鋼盤價的漲跌情況，這是因為盤價的調整，直接牽動中下游廠商的報價，對整個產業有大的影響力，由此可知上游盤價的重要性。

鋼鐵依材質分為碳鋼、不鏽鋼、合金鋼。而碳鋼製造主要是以媒、鐵礦砂、廢鋼等原料，以高爐或電爐冶煉成大鋼胚、小鋼胚、扁鋼胚、鋼錠等。因此看鋼鐵股就必須關注煤、鐵礦砂、廢鋼、電價這些可能影響鋼鐵成本價格的原料。

有了整個鋼鐵產業的概觀後，今天主要分享鋼鐵上游

（還沒看的投資人可以參考：鋼鐵產業鏈介紹）

一、鋼鐵上游

幾乎所有的產業鏈都有上中下游的結構，當然鋼鐵也不例外。

鋼鐵上游的原料有「鋼胚」與「不鏽鋼胚」，但這兩者皆是透過煉鋼的程序後的產物。

煉鋼有兩種生產方式，分別是「高爐煉鋼」、「電爐煉鋼」

1. 高爐煉鋼

主要原料是鐵礦砂與焦煤，98% 的鐵礦砂用於鋼鐵原料，鋼鐵廠在將鐵礦砂、焦煤及石灰石等原料，經過高爐生產出「粗鋼」，粗鋼在依各種不同使用方式製造出各式鋼材。之所以叫做高爐，或許與它動輒 30-50 公尺高的外觀有關

2. 電爐煉鋼

全名為電弧爐，主要原料是廢鋼，主要是利用高壓供電系統產生高溫，藉此將廢鋼溶解然後煉鋼。

高爐煉鋼主要產品為「扁鋼胚」與「大鋼胚」；電爐煉鋼主要產品則為「小鋼胚」與「鋼錠」。

此外，不鏽鋼屬於特殊鋼材，係指鉻含量超過 12% 的鐵合金，因不鏽鋼具備抗氧化與耐侵蝕的特性，影響不鏽鋼成本的除了先前提及的鋼鐵成本外，最關鍵的影響因素就是額外添加的這些合金價格，不鏽鋼與碳鋼的成本可達 5~10 倍，關鍵就在於貴金屬價格的波動，過去鎳價飆升，也因而帶動不鏽鋼個股有著一波不俗的漲勢原因正是在此。

整個上游主要是將鋼鐵原物料加工成目標產物，如：扁鋼胚、大鋼胚、小鋼胚，以及鋼錠等產品。

可以透過其外型、尺寸來做分辨

扁鋼胚：有著寬寬扁扁外型，類似巧克力片。

大鋼胚：為長條狀鋼胚，切面部分則是長方形與正方形皆有

小鋼胚：切口比大鋼胚更小的長條狀鋼胚，切口多為正方形。

鋼錠：形狀較不固定，通常像金塊

接著依不同的產品，製成冷熱軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元、不鏽鋼棒線、不鏽鋼型鋼等。

二、鋼鐵上游概念股

台灣鋼鐵原物料的資源較為缺乏，因此大多依賴進口，國內相關廠商較少，僅有 (2002-TW) 中鋼、(2006-TW)東和鋼鐵、(2015-TW)豐興、(2028-TW)威致、(5009-TW)榮剛、(1605-TW)華新、(2035-TW)唐榮、(9957-TW)燁聯共八家，在上游廠商稀少的情況下，就會造成國內中下游廠商的價格，易受到國際原物料價格變動而影響，這也是為什麼中鋼盤價對市場具有影響力的最大主因。

鋼鐵原物料的最大生產國，莫過於天然資源豐富的中國，因此當中國限制鋼鐵原物料出口時，全球鋼鐵價格便立刻抬升，並帶動中下游廠商進一步調整價格。(推薦延伸閱讀：國內具影響力上游廠商一次看)

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