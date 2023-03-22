盤中速報 - 茂迪(6244)急跌-2.31%報36.1元，成交4,304張

茂迪(6244-TW)近5分K跌速2.31%，22日09:07報36.1元，成交4,304張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
茂迪(6244-TW)近5日股價上漲21.67%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲3.37%。櫃買指數上漲2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10,267 張
- 外資買賣超：+8,895 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1,372 張
- 融資增減：+2,617 張
- 融券增減：+1,186 張
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AI優化後報酬率
+12.59%
$11,259
原投組報酬率
+6.64%
$10,664
投組標的成分
40%
6231
20%
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20%
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