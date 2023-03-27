【袁志峰專欄】今周焦點是國企股業績

今日推介 - 蒙牛乳業 (2319, $34.65), 目標價 $38.0, 止損價 $33.0

1) 股市前景

港股連升 3 日後於周五回落，可視作技術調整，聯想 (992) 漲逾 8%，為表現最佳藍籌。南向資金加速流入港股，今月以來累積淨買入逾 540 億元，包括 130 億元騰訊 (700) 股份。全星期計，日均成交額環比減 9% 至 1196 億元，港股通南向交易淨買入約 168 億元；恒指及恒生科指升 2.0% 及 6.2%，聯想 (992)、東方海外 (316) 及騰訊 (700) 分別升 17%、12% 及 11%，領漲藍籌；上証指數及深証成指升 0.5% 及 3.2%，標指及納指升 1.4% 及 1.7%；紐約期油升 3.8%，美元指數跌 0.6%，人民幣兌美元升 0.3%，美國 10 年期債息由 3.44 厘跌至 3.37 厘。

港股連升 2 周，技術走勢好轉，恒指於 20000 點以下是買入良機。今周焦點仍是公司業績，重點關注傳統國企股包括内銀、石油及基建股的派息政策。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 130 點，早盤冲高回落，最多倒升 69 點，隨後輾轉下跌，午後最多曾跌 215 點，收報 19915 點，跌 133 點或 0.7%。成交額按日減 10% 至 1230 億元，2 月份日均成交額 1182 億元。港股通南向資金淨買入約 62 億元，盈富基金 (2800)、騰訊 (700) 及恒生國指 ETF(2828) 錄得 15.6、10.7 及 6.2 億元淨買入，中芯國際 (981) 及中海油 (883) 錄得 2.1 及 1.5 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入 542 億元，2 月淨買入 82 億元。全星期計，恒指升 2.0%，恒生科指升 6.2%。

恒指跌 0.7%，藍籌股 20 升 49 跌 7 持平。聯想 (992) 及阿里健康 (241) 漲逾 8% 及 3%，為表現最佳藍籌。其次是百度 (9888) 及蒙牛乳業 (2319) 升逾 2%。九龍倉置業 (1997) 升近 2%。碧桂園服務 (6098) 及華潤萬象生活 (1209) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。碧桂園 (2007)、中芯國際 (981) 及藥明生物 (2269) 跌逾 3%。中石油 (857)、中石化 (386)、滙豐 (5) 及招商銀行 (3968) 跌逾 2%。中生製藥 (1177) 及中國人壽 (2628) 跌近 2%。

恒生科指升 0.6%，收報 4224 點，成份股 17 升 11 跌 2 持平。大型科技股跌不一，百度 (9888) 升逾 2%，小米 (1810) 及網易 (9999) 升逾 1%，阿里 (9988) 跌逾 1%。聯想 (992) 漲逾 8%，為表現最佳成份股。瑞聲科技 (2018) 升逾 7%。金山軟件 (3888)、萬國數據 (9698) 及金蝶國際 (268) 漲逾 7%、5% 及 3%。平安好醫生 (1833)、阿里健康 (241) 及京東健康 (6618) 升逾 6%、3% 及 2%。中芯國際 (981) 跌近 4%，為表現最差成份股。小鵬汽車 (9868) 及蔚來 (9866) 跌逾 2%，理想汽車 (2015) 跌逾 1%。

板塊方面，軟件及線上醫療股上升，漲幅居前。家電、基建、電訊設備、餐飲、物管、電動車及石油股下跌。創維集團 (751) 跌逾 13%，國美零售 (493) 及 JS 環球生活 (1691) 跌逾 3%。中交建 (1800)、中國中鐵 (390) 及中國鐵建 (1186) 跌 4%-6%。中興通訊 (763) 及中國鐵塔 (788) 跌 5% 及 3%。九毛九 (9922) 及海底捞 (6862) 跌逾 3% 及 1%。

周五上証指數低開 0.1%，已是全日高位，隨後震盪走低，午後最多曾跌 0.8%，收報 3265.65 點，跌 0.6%。深証成指升 0.3%，科創 50 指數升 0.2%。滬深兩市總成交約 10700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 500 億元。滬深股通北向交易轉淨賣出約 2 億元，3 月以來累積淨買入 250 億元，2 月淨買入 93 億元。全星期計，上証指數升 0.5%，深証成指升 3.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

港交所 (388) 宣布推出新特專科技公司上市機制，進一步擴大香港的上市框架。《上市規則》將於今年 3 月 31 日起新增一個章節，有意根據新章節上市的公司由該日起可提交正式申請。將予實施的規定門檻，較諮詢建議時有所放寬。市值方面，已商業化公司由諮詢建議的至少 80 億元降至 60 億元；未商業化公司則由諮詢建議至少 150 億元降至 100 億元。(信報)

4) 個股訊息

美團 (3690)2022 年第四季度收入 601.29 億元 (人民幣 • 下同)，同比 21.4%；經調整淨利潤 8.29 億元。 全年營收 2200 億元，同比增 22.8%；經調整淨利潤 28 億元，同比大幅扭虧為盈。(Wind)

小米集團 (1810) 發布財報，2022 年第四季度收入 660.47 億元 (人民幣 • 下同)，同比降 22.8%；經調整淨利潤 14.61 億元，同比降 67.3%。2022 年全年總收入 2800 億元，同比降 14.7%；經調整淨利潤 85 億元，同比降 61.4%。 小米宣布調整經營策略，2023 年將 “規模與利潤並重”。(Wind)

招商銀行 (3968) 去年股東應佔盈利 1380.12 億元 (人民幣 • 下同)，按年升 15.1%。年內淨利息收益率按年減少 0.08 個百分點，至 2.4%。去年營業收入 3447.4 億元，按年增長 4.0%，每股盈利 5.26 元，派末期股息 1.738 元，按年多 14%。(信報)

中石化 (386) 發布截至 2022 年 12 月底止年度業績報告，按照國際財務報告準則，股東應佔利潤為 661.53 億元 (人民幣 • 下同)，按年跌 8.1%，每股基本盈利 0.547 元。末期息派 0.195 元，全年合共派發 0.355 元。期內，營業收入 3.32 萬億元，按年增長 21.1%。(信報)

中國神華 (1088)2022 年營業收入 3445.33 億元 (人民幣 • 下同)，同比增 2.6%；淨利潤 696.26 億元，同比增長 39%；擬派發末期股息現金 2.55 元 / 股，共計派發股息 506.65 億元。(Wind)

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