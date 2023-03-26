〈台股風向球〉三個因素 市場情緒趨觀望

台股上周無畏歐美銀行業負面陰霾，周漲達 461.74 點，不僅終結周線連 2 黑，也創 2 月來單周最大漲點，即將進入 3 月最後一周，投信部分雖衝刺作帳，但也持續進行部分獲利結帳，再加上德銀又引發市場動盪、國內清明連假在即，預料資金下半周觀望，不排除市場情緒趨冷卻。

上周外資終結在集中市場連 6 周賣超，轉買 468 億元，主要買超緯創、國泰永續高股息超過 5 萬張，台積電 4.57 萬張，元大台灣 50、聯電和欣興均逾 2 萬張，英業達、國泰智能電動車均達 1.9 萬張，華邦電和元大高股息也在 1.5 萬張之上。

若以金額來看，買超台積電達 243 億元，欣興 31.5 億元，元大台灣 50 逾 30 億元，東哥遊艇和緯創均超過 20 億元。

而投信也持續衝刺季底作帳，一周大買 92.7 億元，呈連 8 周買超，事實上，自今年以來，投信僅有 1 周為小幅賣超，在不斷加碼持股水位下，須留意第一季的獲利結帳壓力，不過，投信仍積極進場的標的，則有望成為第二季行情的領頭羊。

投信本周買超前 10 大標的有欣興超過 1.1 萬張，開發金近 8000 張，台泥、英業達、中興電、廣達、緯創和永豐金均超過 6000 張，元大高股息和新光鋼均逾 5400 張。

法人認為，目前行情主要反映美國聯準會、瑞銀積極表態，緩和市場對銀行股的不安情緒，不過，德意志銀行近日負面壓力升溫，雖有德國總理信心喊話滅火，歐洲央行也強調歐元區銀行業依然穩健，仍須提防隨時有相關的利空訊息再度傳出，不利連假前的行情。

永豐金證券進一步說明，日前聯準會決議升息 1 碼，終點目標利率定在 5-5.25%，並暗示下次再升息 1 碼，惟下次 FOMC 會議召開是在 5 月 3 日，且當次會議不會公布點陣圖，因此，4 月升息議題焦慮暫時解除，尤其在當下美國地域性小銀行發生流動危機下，料聯準會官員將不會在這段期間發表鷹派言論。

而值得關注的是，29 日美光將公布財報，或將是 4 月中旬財報周的先行指標。

永豐金證券認為，上周五美股道瓊指數反彈，而台股日 KD 修正完畢由低檔黃金交叉向上，配合投信季底作帳，短線熱度持續升溫，惟 4 月 3 日至 4 月 5 日台股休市，預期本周下半周資金將觀望。

也有法人提醒，市場資金近期持續轉向低位階個股點火，而不少個股的位階皆來到相對高檔，短線有追高風險，若本周外資買盤可延續，則有利指數站穩萬六後再上攻。