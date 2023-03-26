〈獨家〉銀彈到位 球頭廠大田江西贛州廠二期新建案本月動工

高爾夫球球具廠大田精密 (8924-TW) 受惠新產品上市挹注獲利，連兩年獲利創新高，每股純益都超越 20 元，大田在迎接旺盛訂單的同時，斥資 3-5 億元投資江西贛州廠二期新建案確立，並將在 3 月底前動工，完工後將新增 30-40% 新產能。

大田主管指出，大田已確定對贛州廠進行現增 1000 萬美元 (約新台幣 3 億元) 注資，推動的江西贛州廠二期新建工程預計工期爲一年，等於在 2024 年 3 月將新增 30-40% 的新產能。大田也在二期工程開始推動的同時，徵詢分散中國各地的相關供應鏈廠商赴同一園區設廠，建立短鏈供應的新生產模式。

在台灣高爾夫球具代工廠商包括明安 (8938-TW)、復盛應用 (6670-TW) 相繼赴越南設廠並積極擴產同時，鉅明 (8928-TW) 則返台在高雄擴產，而大田是在江西贛州設廠，並獲得投資的租稅優惠，且大田在贛州第一期廠區積極推進生產智能化、自動化，同時也獲極高的生產效率，員工流動率也低，也強化了大田在江西贛州繼續投資擴廠的信心，因此繼續投資 3-5 億元執行江西贛州廠二期新建案。

大田江西贛州廠現有 15 條生產線，每月設計產能可達 40 萬至 50 萬支，新廠完成後，產能可望成長 30-40%。

大田精密是國內高爾夫球代工廠，主要代工品牌包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma 等，持續新增美、日新客戶並開始出貨，並於去年第二季開始出貨，開啟成長動能。

大田 2022 年稅後純益 17.93 億元，創新高，年增 6.21%，每股純益高達 21.4 元，公司決議擬配發每股 12.85 元現金股息，共發出逾 10.77 億元的現金股利。

大田 2022 年營收 77 億元，毛利率 28.84%，年減 2.73 個百分點，全年稅後純益 17.93 億元，創新高，年增 6.21%，每股純益高達 21.4 元。2023 年 2 月營收 9.26 億元，年增 17.34%。